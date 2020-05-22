RTÜK’ten Sevda Noyan kararı!

Ülke TV’de Esra Elönü’ün sunduğu ‘Arafta Sorular’ isimli programa katılan Sevda Noyan, ’15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” şeklinde beyanlarda bulunmuştu.

Söyledikleri büyük tepki çeken Noyan hakkında birçok vatandaş suç duyurusunda bulunmuştu.

RTÜK, Sevda Noyan’ın sözleriyle yayında ‘toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edildiği; toplumda nefret duyguları oluşturulduğu’ gerekçesiyle Ülke TV’ye 3 kez program durdurma cezası verdi. (İHA)