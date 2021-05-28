Ruanda, Kovid-19 aşılamasına yeniden başlıyor

İSTANBUL (AA) – Afrika ülkelerinden Ruanda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke çapında aşılamaya yarından itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.
Ruanda Sağlık Bakanı Dr. Daniel Ngamije, basın mensuplarına, ülkeye 247 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştığını açıkladı.
Kovid-19'a karşı aşılamanın ikinci aşamasının yarın başlayacağının altını çizen Ngamije, "Aşılamaya biran önce başlamalıyız." ifadesini kullandı.
Sahip olduğu 350 bin doz aşıyı tüketen Ruanda, yeni aşıların gelmemesi nedeniyle 19 Mayıs'ta ülke genelinde toplu aşılamayı tamamen durduğunu açıklamıştı.
13 milyonu aşan nüfusuyla Ruanda'da 26 bin 843 Kovid-19 vakası tespit edilirken 351 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.