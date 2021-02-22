Ruanda, yüz yüze eğitime yeniden başlama kararı aldı

İSTANBUL (AA) – Afrika ülkelerinden Ruanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının esnetilmesiyle eğitime yeniden başlama kararı aldı.

Yerel basında çıkan habere göre, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, tüm okul ve üniversitelerin yarından itibaren yüz yüze eğitime yeniden başlayacağını belirtti.

Kagame, "Kabinenin kararıyla özel okullar ve devlet okulları ile üniversitelerin hepsi yarından itibaren eğitime yeniden başlayacak." dedi.

Günlük vakalardaki düşüş nedeniyle Ruanda hükümetinin diğer alanlardaki kısıtlamaları da azaltacağı kaydedildi.

Ülkede geçen sene mart ayında eğitime ara veren okullar, kasım ayında yeniden açılmıştı. Salgındaki ikinci dalga nedeniyle okullar aralık ayında yeniden kapatılmıştı.

Ülke genelinde 18 bin 53 kişide virüs tespit edilirken şimdiye kadar 249 kişi hayatını kaybetti.