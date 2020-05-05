Ruanda'da sıtma kaynaklı ölümler yüzde 60 azaldı

İSTANBUL (AA) – Ruanda’da sıtma kaynaklı ölümlerde 3 yılda yüzde 60 azalma meydana geldi.

The New Times’ın haberine göre, 2016 yılında ülkede 4,6 milyon olan sıtma vakası 2019 yılında 3,5 milyona düştü.

Vakaların azalmasında cibinlik dağıtım programının yanı sıra son dönemlerde insansız hava araçlarıyla da yapılmaya başlanan ilaçlama çalışmaları önemli rol oynadı.

Ülkede 2016 yılında 660 kişi hastalıktan ötürü hayatını kaybetti, 2019 yılında bu sayı 264’e düştü.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresi sonrasında ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

Dünyada her yıl 400 binden fazla kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybediyor.

Hastalık için geliştirilen aşı geçen yıl ilk kez Malavi’de uygulanmaya başlanmıştı.