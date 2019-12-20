Ruhani: ABD yaptırımlarının kaybet-kaybet dışında etkisi yok

İran Cumhurbaşkanlığı, Japonya’yı ziyaret eden İran Cuınhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasındaki görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı.

Görüşmede Ruhani,’nin nükleer anlaşmanın korunması için gösterilen çabaları memnuniyetle karşıladıklarını anlattığı belirtildi.

İran’ın kazan kazan anlayışı

Ruhani, “Menfaatlerimiz çerçevesinde yapılacak hiçbir müzakere ve anlaşmadan yüz çevirmeyiz. Geride bıraktığımız yıllarda İran, müzakere ve mantık yoluyla kendi menfaatini koruduğunu göstermiştir. İran, müzakere ve kazan-kazan anlayışıyla etkili ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşılacağına her zaman inanmıştır” dedi.

ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek dünya barışı ve güvenliğini tehdit ettiğini söyleyen Ruhani, “ABD’nin uyguladığı yaptırımlar ekonomik terörizmdir ve terörizme karşı mücadele eden ülkeler, ABD’nin bu adımına karşı da mücadele etmelidir” şeklinde konuştu.

© REUTERS / Japonya Başbakanı Abe, nükleer anlaşma için üç Avrupa ülkesiyle iş birliği yapacaklarını söyledi.

ABD’nin yaptırımlarının kaybet kaybet neticesi

ABD yaptırımlarının kaybet-kaybet dışında herhangi bir neticesi olmadığını ve Washington yönetiminin de bu yaptırımlardan kazançlı çıkmadığını savunan Ruhani,

“İran, çıkarlarını temin etme çerçevesinde nükleer anlaşmanın korunması için elinden gelen çabayı ortaya koymuştur. Nükleer anlaşmanın diğer taraflarından da taahhütlerine uymalarını istiyoruz. Hiç şüphesiz bu yönde atılacak bir adım nükleer anlaşmanın kalıcılığının da anahtarı olacaktır. Nükleer anlaşmaya taraf ülkeler, taahhütlerine uyarak ABD’yi yanlışlarını düzeltmeye ve doğru yola gelmeye mecbur edebilir” dedi.