Ruhani: ABD’nin Süleymani suikastını yanıtsız bırakmamaya devam edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle 3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta İHA saldırısıyla öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesine misillemede bulunduklarını ve misillemeye devam edeceklerini söyledi.

Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama devlet televizyonundan yayımlanan Ruhani, “Amerikalılar büyük komutanımıza suikast düzenledi. Bu terör eylemine karşılık verdik ve karşılık vermeye devam edeceğiz” dedi.

Süleymani suikastını asla yanıtsız bırakmayacaklarını vurgulayan Ruhani, İran’ın Irak’taki ABD askeri üssüne düzenlediği füze saldırısını ‘Washington’ın asla unutamayacağını, zira barbarca hatalarına ilk kez kararlı ve hızlı cevap aldığını’ belirtti.

İran Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

“Direnişimizin bir liderini öldürerek halkımızın direnişini kırabileceklerini sandılar, ama tam tersi oldu, direniş daha güçlenerek büyüdü.”

ABD yaptırımlarıyla ilgili de şu mesajları verdi:

“İran halkı faciayı destana, destanı ise zafere dönüştürdü. İran halkı ile hükümeti en sert yaptırımların uygulandığı en zor koşullarda, en büyük projelere imza atarak ABD’ye sert bir dayak attı.”

“Mayıs 2019’dan beri halkımız, ekonomi ve petrol sanayimizin üzerinde en kötü baskılar uygulandı. Bu baskılar halkımıza sorunlar yaşatmasına rağmen aynı zamanda büyük başarıların elde edilmesini sağladı. İran tarihinde ilk defa ekonomi ve bütçemizi petrol olmaksızın sürdürmeyi başardık. Geçen yıl, başta cari bütçe olmak üzere ülkeyi petrole dayanmadan idare etme yılıydı.”