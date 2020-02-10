Ruhani: Eğer Süleymani ABD’li generalleri öldürmek isteseydi bu onun için çok, çok kolay olurdu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında 3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD saldırısı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi andı.

Süleymani’nin bölgeye istikrar getirmeyi istediğini savunan Ruhani, “Komutan Süleymani bölgede istikrar ve sükûnet peşinde olan bir adamdı. Eğer Süleymani ABD’li generalleri öldürmek isteseydi bu onun için çok, çok kolay olurdu, Afganistan’da, Irak’ta ya da başka bir yerde. Bunu asla yapmadı” ifadelerini kullandı.

Süleymani’nin ölümünün ardından intikam sözü veren İran, ABD’nin Irak’taki üslerine hava saldırısı gerçekleştirmişti.