Ruhani, Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayımlayan Charlie Hebdo'yu kınadı

ANKARA (AA) – İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasını kınadı.

İran devlet televizyonuna göre, Ruhani, serbest ticaret bölgelerindeki projelerin video konferans yöntemiyle düzenlenen açılış törenlerinde konuştu.

Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayımlamasına tepki gösteren Ruhani, konuşmasında İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve anlaşmayı destekleyen bazı Arap ülkelerini eleştirdi.

Ruhani, "Bir taraftan bölgede komplolar kurmakla meşgul siyonistler, Filistin meselesinde hassas olması gereken bazı Müslüman ve Arap ülkelerini kandırıyor. Siyonistlerin hizmetçileri de komplolarla eş zamanlı olarak bazı dergilerde İslam Peygamberi'ne hakareti yeniden yayımlıyorlar." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bunlara karşı İran'ın ve İslam'ın çıkarlarını güçlü bir şekilde savunmaları gerektiğini söyledi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri, 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.