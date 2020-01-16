Ruhani: Nükleer anlaşma öncesinden de fazla uranyum zenginleştiriyoruz

TV’den yayımlanan bir konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı, dünya güçleriyle 2015’te imzaladıkları nükleer anlaşma öncesinden de fazla uranyum zenginleştirmekte olduklarını söyledi.

Ruhani, “Anlaşmaya varılması öncesinden daha fazla uranyum zenginleştiriyoruz. İran’a yönelik baskının artmasına rağmen ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

Trump’ın Mayıs 2018’de anlaşmadan çekilip yaptırımları yeniden yürürlüğe sokarken, dünyaya İran’ın 3 aydan fazla dayanamayacağını söylediğini hatırlatan Ruhani, tüm zorlama ve baskılara rağmen İran milletinin bugün daha güçlü olduğunu savundu.

İran Cumhurbaşkanı, Tahran’ın dünya ile işbirliği yapabileceği ispatladığını, ama karşısındaki tarafın güvenilir olmadığını, öngörülmez olduğunu ve hiçbir uluslararası kural ve norma uymadığını ve bunun işi zorlaştırdığını belirtti.

2015 tarihli, kısaltması JCPOA olan anlaşma, İran ile BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi (ABD, Britanya, Fransa, Rusya, Çin) artı Almanya (5+1) arasında imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’de İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesi, sürekli olarak tarihin en ağır yaptırımlarını dayatmasının üzerine 3 Ocak’taki Kasım Süleymani suikastıyla tuz biber ekmesi, Washington-Tahran gerilimine tavan yaptırdı.

Böyle bir dönemde Britanya, Fransa ve Almanya, İran’ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle ilgili İhtilaf Çözüm Mekanizması’nı devreye soktu. İhtilaf Çözüm Mekanizması’ndan çözüm çıkmaması, Tahran’a karşı Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri dönüşünü tetikleyecek.

Trump’ın Avrupalıları bu adımı atmazlarsa yaptırımla tehdit ettiğine dair haberler, bugün Almanya’nın iktidar partisi CDU’nun Genel Başkanı, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından doğrulandı.