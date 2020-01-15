Ruhani Nükleer Anlaşma Yerine Trump Anlaşması Önerisini Reddetti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Başkanı Donald Trump’ın İran’la yeni bir nükleer anlaşma yapılması önerisi, “Trump Anlaşması” önerisini reddetti. Ruhani ayrıca Trump’ı sürekli olarak verdiği sözleri tutmamakla eleştirdi.

Ruhani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un, Trump’ın yeni anlaşma önerisine destek vermesini de eleştirdi ve “Londra’daki bu Başbakan nasıl düşünüyor bilmiyorum. ‘Nükleer anlaşmayı bir kenara itelim, Trump planını yürürlüğe sokalım’ diyor. Yanlış bir adım atarsanız bu sizin zararınıza olur. Doğru olan yolu seçin. Doğru olan yol, nükleer anlaşmaya geri dönülmesidir” ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimi, nükleer anlaşmayı sürdürmek istediğini ancak kendisine söz verilen ekonomik şartlar oluşturulmazsa bunu sürdürmesinin mümkün olmadığını söylüyor.

Ruhani bu noktada kendilerinin, anlaşmanın ihlali noktasında attıkları adımları da geri alabileceklerini dile getirdi.

Ruhani, “Yaptığımız şeyler geri alınabilir. Yaptığımız uygulamalar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun denetiminde yapıldı” dedi.

Amerika Başkanı Donald Trump’ın, ABD’yi nükleer anlaşmadan çekmesi ve İran’a yeni yaptırımlar uygulamasının ardından İran ve batılı ülkeler, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı sürdürme yönünde niyet göstermişlerdi.

Ancak Amerika’nın İranlı General Kasım Süleymani’yi düzenlediği bir hava operasyonuyl,a Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürmesinin ardından İran, nükleer anlaşmanın şartlarını yerine getirmeyeceğini ilan etmişti.