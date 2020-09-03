Rus Devlet Duması, ABD’li senatörlerin Rusya’ya karşı yaptırım uygulanması önerisini değerlendirdi

Sputnik’e konuşan Panina, “Kendisini hukuk kültürü modeli olarak ilan eden ülke, barbar tarih öncesi çağa doğru kayıyor. ‘Bize saldırma olasılığı nedeniyle onları cezalandıracağız ve bunu önceden yapacağız’, kongre üyelerinin esas olarak önerdiği şey budur. Böyle bir saçmalık Hammurabi kanunları için bile düşünülemez” dedi.

Daha önce aralarında Demokrat Senatör Chuck Schumer‘in de olduğu 11 senatör, ABD istihbarat servislerinin Rusya’nın yaklaşan başkanlık seçimlerine müdahale edebileceği iddialarına dayanarak, Hazine Bakanı Stephen Mnuchin’i, ‘2020 ABD seçimlerine müdahale etmek isteyen (Rus) şahıs, hükümet yetkilileri ve şirketlere karşı bir an önce yaptırımlar uygulamaya’ çağıran bir mektup yazmıştı.