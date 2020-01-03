Rus Dışişleri: Lavrov, Pompeo’ya ABD’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun gerçekleştirdikleri görüşme ile ilgili açıklama yaparak, Lavrov’un Pompeo’ya ABD’nin egemen bir ülkenin resmi yetkililerini yok etmeye yönelik eylemleri ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıkladığını, ayrıca Washington’a uluslararası meselelerin çözümünde güç kullanmaktan vazgeçme çağrısında bulunduğunu belirtti.

Washington’a uluslararası arenada hedeflerine ulaşmak için yasadışı güç yöntemlerinden vazgeçme çağrısı

“Lavrov, Birleşmiş Milletler’e (BM) üye olan bir ülkenin, üçüncü bir egemen ülkenin haberi olmadan onun topraklarında BM’ye üye olan başka bir ülkenin resmi yetkililerini yok etmeye yönelik eylemlerinin uluslararası hukukun ilkelerini kaba bir şekilde ihlal ettiklerini ve kınanması gerektiğini vurguladı” denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Rus bakan, ABD’nin bu adımının bölgesel barış ve istikrar için ağır sonuçlar taşıdığını, Ortadoğu’da biriken karmaşık sorunlara çözüm bulma çabalarına katkıda bulunmadığını, aksine yeni bir gerilim dalgasına yol açtığını belirtti. Moskova, Washington’u ısrarla, uluslararası arenada hedeflerine ulaşmak için yasadışı güç yöntemlerinden vazgeçmeye ve sorunları müzakere masasında çözmeye çağırıyor.”