Rus Dışişleri: Moskova, Rusya’daki protestolara yönelik tepkisinden dolayı Washington ile ‘ciddi bir görüşme’ yapacak

Bugünkü basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Zaharova, Moskova’nın ABD’nin Rusya’daki protestolara yönelik tepkisinden dolayı Washington ile ‘ciddi bir görüşme’ yapmayı planladığını söyledi.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy’ın tutuklanması ile ilgili protesto gösterilerine ilişkin açıklamasında ‘Rusya’nın 38 kentinde düzenlenen protesto eylemleri ile ilgili haberleri’ yakından takip ettikleri ifadelerine yer vererek, herkesin barışçıl protesto hakkını, ifade özgürlüğünü desteklediklerini ve Rus yetkili makamlarının aldığı önlemleri ‘söz konusu hakları bastırmaya yönelik’ olduğunu ileri sürmüştü.

ABD’nin Rusya’ya yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin söylemleriyle ‘toplum görüşlerini, kamuoyunu kendi sorunlarından saptıramayacağını’ vurgulayan Zaharova, “Bu konuyu görüş alanımızda tutacağız ve Washington’la ciddi bir görüşme yapacağız. Sizi temin ederim ki haberler gecikmeyecek” diye konuştu.

‘Kolektif Batı’nın’ Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy’ın tutuklanması ile ilgili açıklamalarının da Dışişleri Bakanlığı’nın dikkatini çektiğini belirten Zaharova, “Elbette ki burada ABD başrolü kendi üstlenmiş, bu koronun tamamını onlar yönetiyor. Ancak genel olarak iç gündemimizle ilgili çok sayıda açıklama yapıldı, NATO ülkelerinin, Avrupa Birliği’nin (AB) liderleri ve dışişleri bakanları ülkemizdeki sosyo-politik durum konusunda açıklamalarda bulundu” ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, hedefi ‘Rusya’yı caydırmaya, içişlerine müdahale etmeye yönelik küresel bir girişim’ olan bu koordineli enformasyon kampanyasında ‘yeni herhangi bir şeyin olmadığını’ sözlerine ekledi.