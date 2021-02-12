Rus Dışişleri’nden ABD’ye karşı ‘çevreleme politikası’ uygulama çağrısı

Ryabkov, bugünkü basın toplantısında, “ABD, iç meselelerimize agresif müdahalesini, her türlü müdahalesini önleme açısından, ülkemizin çevreleme politikasının hedefi haline gelmeli” ifadesini kullandı.

Söz konusunun askeri çevreleme de olduğunu söyleyen Ryabkov, “Silah kontrolü, eğer doğru inşa edildiyse buna yardımcı oluyor” dedi. Rus diplomat, “Ama aynı zamanda, bizim için önemli olan konularda, onlarla makul, sakin bir şekilde diyalog yürütmeliyiz” diye kaydetti.

ABD’nin, Rusya’nın iç meselelerine sinik ve aralıksız müdahale girişimlerine kesinlikle karşı olduklarını dile getiren Ryabkov, “Üstelik bu girişimleri uygulayan, bu politikayı oluşturan ve hayata geçirenler bu girişimleri reddediyor” diyerek bunun, oldukça tuhaf bir durum olduğunu ve Rusya’nın bundan gereken dersler çıkaracağını ekledi.

Bu durumun, Rusya-ABD stratejik diyalog üzerindeki olası etkisini değerlendiren Rus diplomat, bunun sadece ikili ilişkilerin unsurlarından biri olduğunu belirterek, “ABD ile işlerimizi nasıl çok yönlü süreç haline getireceğimiz konusunda büyük sorumluluk sergileyeceğiz” ifadesini kullandı.