Rus Dışişleri’nden İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaşmayı uygulayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sputnik’in aktardığına göre, Lavrov, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor” dedi.
Suriye’nin İdlib bölgesinde varlığını koruyan terörist grupların bulundukları alandan Suriye ordusuna karşı saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, “Dahası, Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar” diye ekledi.