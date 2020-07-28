“Rus İstihbaratı Salgın Konusunda Dezenformasyon Yayıyor”

Amerikalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Rus istihbarat görevlileri, İngilizce yayın yapan üç internet sitesi üzerinden Corona virüsü salgınıyla ilgili yanlış bilgi yayıyor.

Associated Press haber ajansına bilgi veren Amerikalı yetkililer, ABD ve batı kamuoyunun hedef alındığı dezenformasyondan Rusya’nın GRU adıyla bilinen askeri istihbarat servisinde üst düzey görevlerde bulunmuş olan iki Rus vatandaşının sorumlu olduğunun belirlendiğini söyledi.

Bu iki kişinin de, Rus istihbaratının askeri psikolojik istihbarat alanında uzmanlaşan ve orada hala sağlam bağlantıları bulunan Denis Valeryevich Tyurin ve Aleksandr Gennadyevich olduğu kaydedildi.

Amerikalı yetkililer, InfoRos.ru, Infobrics.org ve OneWorld.press adlı üç internet sitesini yöneten InfoRos.ru haber ajansının, batı karşıtı hedefleri teşvik etmek ve yanlış bilgi yaymak amacıyla Corona virüsü salgınını kullandığını belirtti.

InfoRos’un İngilizce Facebook sayfası kendisini “Bilgi ajansı: Rusya’nın gözüyle dünya” ifadesiyle tanımlıyor.

Yetkililere göre, Mayıs ayı sonu ve Temmuz ayı başı arasındaki dönemde üç internet sitesinde pandemiyle mücadele konusunda yaklaşık 150 makale yayımlandı. Amerikalı yetkililer, bu makaleler arasında Rusya’nın desteklendiği ABD’ninse eleştirildiği içeriklerin bulunduğunu vurguladı.

Hangi makale başlıkları dikkat çekti?

Amerikalı yetkililerin bu üç internet sitesinde yayımlanan içerikler arasında dikkatini çeken iki makale var. Bu makalelerden birisi, “Rusya’nın Amerika’ya Covid-19’la Mücadele Yardımı İlişkilerde Yumuşama Zemini Oluşturuyor” başlığını; diğeri de “Pekin Covid-19’un Biyolojik Silah Olduğu Görüşünde” başlığını taşıyor.

Yetkililer dezenformasyonun doğrudan ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleriyle bağlantılı olup olmadığı konusunda bilgi vermedi. Ancak internet sitelerindeki bazı haberlerin Cumhuriyetçi Donald Trump’ın Demokrat Partili rakibi Joe Biden’ı kötülediği belirtiliyor.