Rus istihbaratına ait helikopter düştü: 6 ölü

Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) ait içinde 6 kişinin bulunduğu Ka-27 tipi helikopterle Kamçatka Yarımadası’nda eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü bildirildi.

Rusya’ya bağlı Kamçatka Yarımadası’nda bulunan Ostraya Dağı üzerinde uçuş yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) ait Ka-27 tipi helikopterle irtibatın kesildiği bildirildi. Helikopterde bulunan 6 kişinin öldüğü ifade edilirken, FSB kaynakları helikopterin düştüğünü açıkladı.

Helikopter enkazının bulunması için günün ilk ışıkları çalışma başlatılacağı duyurulurken, helikopterin bulunması için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait hava araçları ve kara personelinin görevlendirildiği öğrenildi.

1970’li yıllarda Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen Ka-27 tipi helikopterler deniz unsurlarının tespiti için kullanılıyordu.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta hayatını kaybeden 6 kişilik mürettebat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta bulunan 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi.

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