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28 Mart 2023
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Rus kadının lüks otomobili, ikinci kez kundaklandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, saat 04.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Sitenin 1’inci katında oturan Dağıstan Cumhuriyeti asıllı Rus Zuleykha Paşayeva’ya (38) ait otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verip, yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Site sakinlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Paşayeva’nın aracını, siyah kapüşonlu bir kişinin kundaklandığını belirledi.

Görüntülerde, kapüşonlu kişinin sitenin önüne gelip araca yöneldiği, hemen ardından otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiği ve şüphelinin kaçtığı görüldü.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

3 AY ÖNCE DE KUNDAKLANMIŞTI

Zuleykha Paşayeva’nın aracı, 3 ay önce de kundaklanmıştı.

21 Ocak günü aracın bulunduğu sitenin önüne gelen siyah kapüşonlu ve maskeli şüpheli, üzerine yanını madde döktüğü otomobili ateşe verip, kaçmıştı. O anlar da güvenlik kamerasına yansımıştı. (DHA)

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