Rus komedyenler, Monica Lewinsky’yi doğum gününde işletti

Kayıtta, kendisini Greta Thunberg olarak tanıtan kişinin Monica Lewinsky ile konuşması yer alıyor. Konuşma sırasında Lewinskiy, yakınlarının desteğiyle atlatabildikleri toplum baskısı nedeniyle, Gretta ile çok ortak noktaları olduğunu söyledi.

Lewinsky ayrıca, ifadeleri toplum tarafından kabul görmediği için politikadan uzak durmaya karar verdiğini belirtti.

‘Greta Thunberg’ Lewinsky’e sözde New York’taki BM Genel Kurulu’nda Donald Trump ile buluşmasını anlattı. Greta, Trump’ın kendisine yaklaşarak “Monica Lewinsky gibi yapmak istemiyorsan burayı terk et” dediğini söyledi. Bu sözler karşısında şok olan Lewinsky, Greta’ya bu bilgiyi yayınlaması için doğru zamanı beklemesi gerektiğini tavsiye etti.

Telefon şakacıları ayrıca, Lewinsky skandalının Bill Clinton’u Yugoslavya’ya karşı savaş açmak zorunda bıraktığını söyleyince, Lewinsky “Bu hikaye göründüğünden çok daha karmaşık “ diye yanıtladı.

Vovan ve Lexus, Lewinsky’e doğum günü vesilesiyle bu şakayı yaptıklarını söyledi.

Lewinsky ile Clinton arasındaki ilişki, 1995 yılında 22 yaşında olan Lewinsky’nin Beyaz Saray’da staj yapmaya başlamasının ardından başlamıştı.

Clinton önce ilişkiyi inkâr etmiş, ardından ‘uygunsuz fiziksel temasa’ girdiklerini itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından 1998’de Cumhuriyetçiler Clinton’ın görevden alınması sürecini başlatmış ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı.