Rus Milli Takımı’nın eski kalecisinden Arsen Zakharyan ve Galatasaray tepkisi!

Galatasaray, Chelsea’nin de peşinden koştuğu fakat Rusya’ya uygulanan ambargo nedeniyle Londra ekibinin transferini gerçekleştiremediği Arsen Zakharyan için Dinamo Moskova ile prensip anlaşması sağladı. Bu anlaşmanın ardından Rus Milli Takımı’nın eski kalecisi Ruslan Nigmatullin, bu anlaşma hakkında sert sözler kullandı.

ÜÇ TRANSFER AÇIKLANDI

Galatasaray, transfer döneminde üç ismi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Sassuolo’dan milli futbolcu Kaan Ayhan’ı satın alma opsiyonuyla kadrosuna dahil etti. Galatasaray asıl bombayı ise Nicolo Zaniolo ile patlattı. Roma’da mutsuz olan ve takımdan ayrılmak istediğini belirten İtalyan yıldız Galatasaray’ın teklifini kabul etti. Galatasaray, Zaniolo için Roma’ya 15 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray son olarak Hatayspor’dan Kanadalı sol bek Sam Adekugbe’yi renklerine bağladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray; Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe’nin ardından gözünü Arsen Zakharyan’a dikti. Sarı-kırmızılılar, Dinamo Moskova’da forma giyen 19 yaşındaki Rus futbolcu için girişimlerini hızlandırdı. Galatasaray’ın Zakharyan transferi için Dinamo Moskova ile prensip anlaşmasına vardığı ve oyuncunun ikna edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İşte Rus Milli Takımı’nın eski kalecisi Ruslan Nigmatullin’in açıklamaları…

Rus basınına konuşan Nigmatullin yaptığı açıklamada, “Zakharyan nerede, Galatasaray nerede? Bu kadar genç yaşta, potansiyelli bir futbolcunun daha üst seviyede bir lige gidebilecekken Türkiye’ye gitmesinin bir anlamı yok.” dedi.

Eski kaleci ayrıca, “Chelsea’nin ilgisinden sonra Galatasaray’a transfer olmak mantıksız olur. Bence daha iyi seçenekler için beklemesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.