Rus milyarder Abramoviç’in iftira davası açtığı yayınevi özür diledi

Abramoviç, Rusya lideri Putin’in emriyle İngiliz Chelsea kulübünü satın aldığı iddiasını yalanlamıştı.

Sozcu.com.tr

ABD merkezli yayınevi HarperCollins, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve çevresinin yükselişiyle ilgili “Putin’in İnsanları” kitabında, Rus milyarder Roman Abramoviç’le ilgili ifadeler nedeniyle özür diledi.

Geçen yıl piyasaya çıkan kitapta, Abramoviç’in Putin’in emriyle İngiliz Chelsea kulübünü satın aldığı iddia ediliyordu. Abramoviç, bu iddianın yanlış olduğunu ve itibarını zedelediğini belirterek kitabın yazarı Catherine Belton ve yayıncısı HarperCollins’e dava açmıştı.

Yayınevi, hem özür açıklaması yayınladı hem de Abramoviç’in “iftira” olarak niteleyip itiraz ettiği kısımları değiştirmeyi kabul etti. Yazar Belton’ın da özür dilediği belirtildi.

Abramoviç’in sözcüsü, yazar ve yayınevinin özrü nedeniyle memnun olduklarını belirterek, “Bu ifadeler kanıttan yoksun ve gerçek dışıdır. Kamusal bir kişi hakkında yanlış, sansasyonel ve karalayıcı bilgileri yayınlamak yanlış” ifadelerini kullandı.

Abramoviç’in yayınevi ve yazardan tazminat istemediği, ancak bir vakfa bağış yapılmasını talep ettiği belirtildi.

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