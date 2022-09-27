Rus milyarderin mega yatı Fethiye’de

Rusya’nın en büyük çelik üreticilerinden Alexander Grigoryevich Abramov’un, dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen “Titan” isimli ultra lüks yatı Muğla’nın Fethiye ilçesine demirledi.

Rusya’nın çelik milyarderi Aleksander Abramov’un dün akşam saatlerinde Muğla’nın Fethiye ilçesine demirleyen 13 metre genişlik ve 80 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı Titan isimli ultra lüks yatı ilgi odağı oldu.

Evraz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve 8 milyar dolarlık mal varlığına sahip evli ve üç çocuk babası 63 yaşındaki Aleksander Abramov’a yatın Fethiye Limanına yakıt ikmali için demirlediği öğrenildi.

Yatta spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı bulunuyor. 2010 yılında üretilen, 100 milyon dolar değerindeki yat 14 misafir ve 19 mürettebat kapasiteli.

İlginizi Çekebilir Abramoviç’in ultra lüks yatı Marmaris’te