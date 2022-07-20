Rus model İstanbul’da feci şekilde can verdi

İstanbul Şişli’de yüksekten düşerek hayatını kaybeden kadının, Rus uyruklu model Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı. Genç modelin kendisi gibi model olan Romen uyruklu eşiyle sorunlar yaşadığı ve antidepresan kullandığı öğrenildi. Rus kadının ölüm nedeni soruşturuluyor.

Habip ATAM

Şişli’de 18 Temmuz gecesi yabancı uyruklu bir kadın, bir otelin 6’ncı katından düşerek can verdi. Cumhuriyet Mahallesi, Nakiye Elgün Sokak’ta yaşanan olayla ilgili polis çalışma başlattı. Üzerinden pasaport ya da kimlik çıkmayan kadının otele birlikte geldiği erkek gözaltına alındı.

“YOLDA TANIŞTIK, AĞLIYORDU, OTEL ODASINA GÖTÜRDÜM…” DEDİ, SERBEST KALDI

Emniyete götürülen şüpheli, “Kadının ismini bilmiyorum, yolda tanıştık. Ağlıyordu. Otel odasına götürdüm” dedi. İfadesi sonrasında şüpheli serbest kalırken, hayatını kaybeden genç kızın kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

RUS MODEL ÇIKTI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, ölen o kadının 23 yaşındaki Rus uyruklu Sofia Olifrenko olduğu anlaşıldı. Ölen genç kadının model ve saç tasarımcısı olduğu belirlendi.

Sofia Olifrenko’nun İstanbul’da yaklaşık 1 yıl önce tanıştığı Romanya uyruklu bir modelle evlendiği, çiftin 9 aydır Türkiye’de yaşadığı öğrenildi.

Rus kadının, cinayete mi kurban gittiğini, intihar mı etiğini araştıran polis, ölen genç kadının yakınlarına ulaştı.

Olifirenko’nun bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve antidepresan ilaçlar kullandığı belirlendi. Olay günü aşırı alkollü olduğu öne sürülen genç kadının, aldatıldığını düşündüğü için eşiyle sorunları olduğu iddia edildi.

GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Polis olayla ilgili güvenlik kamera kayıtlarını da inceledi. Görüntülerde genç modelin kendi başına yürüdüğü görüldü. Altıncı kata çıkan genç kadının kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken, çalışmaların devam ettiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yaşanan olay sonrasında karısının öldüğünü öğrenen İstvan Sarkozy sosyal medyadaki paylaşımında “Sofia benim için ne kadar önemli olduğunu kelimelerle tarif edemem…Başıma gelen en iyi şeydin” paylaşımı yaptı.

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