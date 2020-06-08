Rus muhalifler, anayasa değişikliğine karşı çıkıyor

MOSKOVA (AA) – Rus muhalifler, ülkede anayasa değişikliği için 1 Temmuz'da yapılacak halk oylamasına karşı çıktıklarını bildirdi.

Elma (Yabloko) Partisi Başkanı Grigoriy Yavlinskiy, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024’te devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için 1 Temmuz’da yapılacak referandumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Halk oylamasının "yasadışı" ve "topluma karşı" olduğunu vurgulayan Yavlinskiy, "Referandumun sonuçları yasal güce sahip olamaz." dedi.

Yavlinskiy, "Parti komitesi, oylamaya katılmanın temelde kabul edilemez olduğunu düşünüyor." diye konuştu.

Rus muhalif aktivist ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy da anayasa değişikliğinin yasadışı olduğuna dikkati çekerek, "Bu, kanunların, anayasanın ihlali ve iktidarın ele geçirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Sol Cephe (Levıy Front) Harekatı Koordinatörü Sergey Udaltsov da ülkedeki muhalif güçlerine anayasa değişikliğine karşı eylemleri pekiştirme çağrısında bulundu.

– Anayasa değişikliği Putin'e yeniden aday olma imkanı veriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülke siyasi sisteminde değişiklik yapılmasına yönelik ocak ayındaki konuşmasının ardından anayasa değişikliği çalışmaları başlamıştı.

Tasarı, Rus Parlamentosu'nun alt ve üst kanatlarında, federal bölgelerin yasama organlarında kabul edilmişti.

Anayasa Mahkemesinin de uygun bulduğu tasarının kabul edilmesiyle Rusya'nın kurucu milletleri statüsünde, federal bölgelerin konumunda, bakanlar kurulunun üyeleri ve farklı seviyelerde devlet yetkililerinin statüsünde, parlamentonun yetkisinde, Rus dilinin kullanımında değişiklikler olacak.

Değişiklikler, Putin'in tekrar iki dönem üst üste devlet başkanı seçilmesine de imkan sağlayacak.

Vladimir Putin, 2000'de Rusya Devlet Başkanı seçilmişti. Rusya'da iki kez art arda başkan seçilmesinin ardından Putin, anayasanın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012'de başbakanlık görevini üstlenmişti.

2012'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6'sını alarak devlet başkanı seçilen Putin, 2018'de yapılan seçimlerde de oyların yüzde 76,76'sını alarak daha güçlü bir şekilde başa gelmişti.

Mevcut anayasa çerçevesinde Putin'in görev süresi 2024'te sona eriyor.