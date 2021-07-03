Rus savaş uçakları, NATO’nun Deniz Esintisi 2021 tatbikatının sürdüğü Karadeniz’de eğitim uçuşları gerçekleştirdi

Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamada “Karadeniz Filosu’nun uçakları, Güney Askeri Bölgesi’nin uçaklarıyla birlikte Karadeniz havzası üzerinde eğitim uçuşları gerçekleştirerek sözde düşmanın gemilerine yönelik füze ve bomba atışları düzenleme görevlerini yerine getirdi” denildi.

Eğitim uçuşlarına Su-30M, Su-24M, Su-34 ve Su-27 savaş uçakları katıldı. Be-12 amfibi uçağı, eğitimden önce Karadeniz havzasında sözde hedeflerin keşfini gerçekleştirdi.

28 Haziran’da ABD ve NATO’lu müttefiklerin, Rusya’nın itirazlarına rağmen Ukrayna kıyılarında yaklaşık 5 bin askerin katılımıyla Deniz Esintisi 2021 (‘Sea Breeze 2021’) tatbikatına başlamıştı.

1997 yılından beri 21. kez düzenlenen tatbikata 6 kıtadan 32 ülke, 5 bin asker, 32 gemi, 40 uçak, 18 özel operasyon ve dalış timiyle tatbikata katılıyor. Tatbikat, 11 Temmuz’da sona erecek.