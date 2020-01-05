Rus Senatör: ABD, İran’a karşı füze savaşı başlatabilir

Yazan:
Alaturka Online
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Puşkov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Trump, İran’da 52 hedefi vurmaya hazır olduğunu söyleyerek ABD’nin İran’a yönelik füze savaşı olasılığıyla ilgili tahmini doğrulamış oldu” dedi.

Rus Senatör, “Ama İran’ın yanıt olarak bölgedeki Amerikan üslerini vurması halinde ABD’nin askeri operasyonu genişletmesi gerekecek. Ve Trump, büyük savaşla karşı karşıya kalacak” diye ekledi.

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