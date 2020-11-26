Rus senatör Kosaçev, Trump’ı Rusya ile işbirliğini bozmakla suçladı

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin silah kontrol anlaşmaları, üst düzey görüşmeler ve kurumlar arası çalışma sözleşmeleri dahil olmak üzere, Rusya ile olası tüm işbirliği formatlarını ortadan kaldırdığını söyledi.

Vmeste RF televizyonuna konuşan Kosaçev, “Donald Trump’ın görünüşe göre gidici olan yönetimi, ikili ilişkilerimizdeki ilgili sorunları çözmek için olası üç formattan üçünü de yok etti” dedi.

Birinci formatın son yıllarda geliştirilen ve Amerikalıların birbiri ardına ‘arşive kaldırdığı” anlaşmalara ilişkin olduğunu belirten Kosaçev, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi, stratejik istikrar alanındaki son antlaşma olan START’ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Eğer o da arşive kaldırılırsa, ABD’nin stratejik istikrar ve silahların kontrolü alanında ikili ve çok taraflı anlaşmalar sistemini tamamen ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz.”

İkinci formatın, Rusya ve ABD başkanları arasındaki düzenli görüşme mekanizması olduğuna vurgu yapan Kosaçev, “Bu tür görüşmeler gerçekleşmedi, üst düzeyde görüşme sadece bir kez yapıldı, bunun dışında yapılan birkaç telefon görüşmesi var, ancak mevcut Beyaz Saray yönetiminin çalışmaya başladığı zaman göz önüne alındığında bu açıkça yeterli değil” şeklinde konuştu.

Kosaçev, üçüncü formatın, dışişleri, savunma, enerji, ekonomi, ulaştırma ve kültür bakanlıkları aracılığıyla bakanlıklar ve daireler arasında yürütülen çalışmalar olduğunu, ancak şimdiki süreçte bunların da dondurucuda olduğunu kaydetti.