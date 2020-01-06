Rus senatör: Uluslararası toplum ABD’yi artık durdurmalı

Sputnik’e verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump’ın son günlerde yaptığı Irak ve İran açıklamalarını değerlendiren Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, “ABD Başkanı Trump, yeni bir şey ortaya koymadı. Amerikan politikası için beklenen sonu hazırladı. ABD’nin Irak’tan çıkmak istememesi, Amerikan işgalinin sürmesi, bu ülkeyi kendi yörüngesinde tutma şantajı ve tehdidi anlamına geliyor” dedi.

Rus senatör, Trump’ın Irak çıkışının ve İran’daki kültürel miras tesislerini vurabileceklerine dair açıklamasının BMGK’nın gündemine gelmesini gerektiğini belirterek, “Uluslararası toplum, son derece öngörülmez hale gelen ABD’yi artık durdurmalı” diye vurguladı.

Irak parlamentosunun İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ABD’ye ilişkin aldığı kararına yanıt veren Trump, Bağdat yönetiminin Amerikan hava üssünün bedelini ödeyene kadar ABD’nin Irak’tan çıkmayacağını söylemişti.