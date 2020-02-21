Rus uzman: Türkiye, Patriot konusunu siyasi amaçları doğrultusunda kullanıyor 

İdlib’de dün Türkiye destekli gruplarla Suriye ordusu arasında sıcak temas yaşanırken ABD basınında Türkiye’ye Patriot sistemleri sevk edilebileceğine dair haberler yayınlanmıştı. Sonrasında Savunma Bakanı Hulusi Akar, Washington’un İdlib konusunda Türkiye’ye Patriot batarya desteği verebileceğini belirtmişti.

Patriot’la ilgili gelişmeleri Sputnik’e yorumlayan Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, “Ankara’nın Patriot’lar hakkındaki açıklamalarının Washington’u kendilerine yaklaştırmayı öngören siyasi amaçları doğrultusunda yapıldığını düşünüyorum. Erdoğan, Moskova, Washington ve Brüksel’e eşit uzaklıkta bir dış politika yürütüyor ancak manevralar da yapıyor. Şimdi de Washington’la yakınlaşmayı, Şam üzerindeki baskı kurma aracı olarak kullanmak düşünüyorum” dedi.

‘Türkiye, Rusya’yla karşı karşıya gelme arzusunda değil’

Türkiye’nin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’yle karşı karşıya gelme arzusu taşımadığını kaydeden Koşkin, ancak Ankara’nın caydırıcılık potansiyelini artırmak istediğini ve bunun Türkiye’nin karakteristik özelliği olduğunu belirtti.

‘Çıkarlar İdlib gerilimi azaltma bölgesinde çakışıyor’

Rus uzman Koşkin; Şam, Moskova, Ankara, Washington ve Tahran’ın çıkarlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde çakıştığının altını çizdi.

İdlib etrafında oluşan bu ihtilaf düğümünü muhtemelen yalnızca Rusya’nın çözebileceğini söyleyen Koşkin, “Bunun için durumun istikrar kazanması gerekiyor. Liderler, genelkurmay başkanları ve diplomatlar arasındaki yoğun temaslar bunu sağlayabilir. Ancak Türkiye’nin bölgesel çıkarlarını ve İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki savlarını gözeterek çok iddialı bir tutum sergilediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

CNN Türk’e konuşan Hulusi Akar, “ABD’nin ne gibi bir desteği olabilir?” sorusu karşısında “Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Daha önce yapıldığı şekliyle hava savunma bataryaları gönderdiler yine füze tehditlerine karşı Patriot batarya desteği olabilir. Ayrıca bu konuda NATO Genel Sekreteri’nin de çeşitli açıklamaları var. (Jens) Stoltenberg de bu konuyu yakinen takip etmekte, onların da bir takım teşvikleri, planları, uygulamaları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir” yanıtını vermişti.