Rus uzmanlar Almanya’daki ABD askeri tesisini denetleyecek

Rıjkov, denetimin askeri kuvvetler ve ana silah sistemleri ile askeri teçhizatın konuşlandırılmasına yönelik planlarla ilgili bilgilerin kontrolü için yapıldığını belirtti.

Rıjkov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Güven ve güvenlik artırıcı önlemlere ilişkin 2011’de imzalanan Viyana Belgesi uyarınca, Rus müfettiş grubu Almanya’daki bir ABD tesisiyle ilgili bilgileri değerlendirmek üzere bir ziyaret yapmayı planlıyor” ifadelerini kullandı.

Rıjkov ayrıca, brifingde komutanlardan personelin yanı sıra, ana silah ve teçhizat sistemleriyle ilgili bilgi alınacağını da kaydetti.

2011 Viyana belgesi, askeri kuvvetler, savunma planlaması ve askeri bütçeler hakkında geniş bir bilgi paylaşımını öngörüyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği teşkilatı (AGİT) ülkeleri ayrıca belirli askeri faaliyetler hakkında birbirlerini bilgilendirerek, gözlemcileri davet ediyor ve denetimler yapıyor. Belge, katılımcı ülkeler arasında güven ve güvenliği daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. AGİT, Avrupa, Asya ve Amerika’daki 57 ülkeden oluşuyor.