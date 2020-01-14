Ruslar, Trump’ın azil sürecinin başlamasına neden olan şirketi hackledi!

Euronews’te yer alan iddia, ABD’li siber güvenlik şirketi Area 1 Security tarafından ortaya atıldı.

Güvenlik uzmanları, Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU casuslarının Ukraynalı doğal gaz firması Burisma Holding’e yönelik ‘yemleme’ olarak da adlandırılan kimlik avı ya da oltalama yöntemiyle saldırılarını kasım ayında başlattığını belirtti.

Burisma Holding’e yapılan saldırıyı değerlendiren Area 1’in kurucu başkanı ve eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile ABD Siber Komutanlığı çalışanı Oren Falkowitz, “Ruslar şirketin kullanıcı isimlerini çalmaya çalışıyorlardı. Başarılı da oldular.” ifadesini kullandı.

Rus korsanların şirketi hacklemekle neyi amaçladıklarını bilmediklerini belirten Falkowitz, ancak sekiz sayfalık raporlarının doğruluğundan emin olduklarını kaydetti.

Burisma, Mayıs 2014’te ABD Başkan Yardımcısının oğlu Hunter Biden’i yönetim kurulu üyesi olarak işe başlattı. Oğul Biden, 2019’da şirketle yollarını ayırdı.

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“TRUMP, KENDİ AZİL SÜRECİNİN ÖNÜNÜ AÇTI”

Hunter Biden’ın kurum içerisindeki pozisyonu eleştirilere neden olmuş ABD Başkanı Donald Trump da 2020’deki başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakiplerinden Joe Biden’ı ‘sıkıştırmak’ için konunun soruşturulmasını istemişti.

Ancak bu adım, ‘görevi kötüye kullandığı’ gerekçesiyle Başkan Donald Trump’ın azledilmesinin önünü açtı.

Ayrıca Demokratlar, Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin kanunlara ve geleneklere aykırı olduğunu öne sürdü.

Area 1’in raporunda, “GRU’nun yemleme faaliyetlerinin Burisma Holding çalışanlarının yanı sıra şirketin yan kuruluşları ve ortaklarının e-posta, kimlik bilgileri ve şifrelerini çalmak için de tasarlandığı” iddiası yer aldı.

“CLINTON’IN E-POSTALARINA DA AYNI YÖNTEMLE ULAŞILDI”

Konuya ilişkin bir değerlendirme de Hillary Clinton’ın seçim kampanyası direktörü John Podesta’dan geldi.

Podesta, Clinton’ın 2016’da hacklenen e postalarının da aynı yöntemle (phishing) ele geçirildiğini dile getirdi.

Falkowitz de Burisma’ya yapılan saldırının Clinton’a yapılanla ‘neredeyse aynı’ olduğunu belirtti.

“AMAÇ JOE BIDEN’I SIKIŞTIRMAK”

Uzmanlar, hacklemenin zamanlamasının Rus casusların 2020’deki başkanlık seçimi öncesi ‘Joe Biden’ı sıkıştırmak için bir şeyler bulma’ adına atılmış adım olduğunu düşündüklerini belirtiyor.

Area 1, GRU askeri casuslarının Burisma’yı hedef alan operasyon sırasında kullandıkları hackleme tekniklerinin diğer oltalama operasyonlarında kullandıkları yöntemlerle birebir aynı olduğunu kaydediyor.

Ayrıca ABD’li güvenlik şirketi, Rus ajanları uzun süredir takip ettiklerini de duyurdu.

Siyasilerin siber güvenliklerinin sağlanmasının çok önemli olduğuna işaret eden Falkowitz, tüm ihlallerin yüzde 95’inin de bu yöntemle elde edildiği konusunda uyardı.

Joe Biden’ın seçim kampanyası sözcüsü Andrew Bates ise, “Area 1’in raporu hem Donald Trump’ın hem de Rusya lideri Vladimir Putin’in seçimin gerçek tehlikelerini anladığını kanıtlıyor.” dedi.

“Donald Trump, Ukrayna’yı Joe Biden ve yolsuzlukla mücadele zaferi hakkında yalan söylemeye zorladı çünkü Biden’ı yenemeyeceğini fark etti. Vladimir Putin’in de Biden’ı bir tehdit olarak gördüğünü biliyoruz. Böylesine yabancı müdahaleleri teşvik etmeyen herhangi bir Amerikan başkanı, seçimlerimizin egemenliğine yapılan bu saldırıyı derhal kınamalıdır.” diye konuştu.

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TRUMP’A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Geçen yıl eylülde basına sızan ve 25 Temmuz’da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD’nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül’de “ABD’nin ulusal güvenliğine zarar verdiği” ve “Başkanlık yeminine ihanet ettiği” gerekçesiyle Trump’a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım’da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesi’ne göndermişti.

Adalet Komitesi, “Görevini kötüye kullanmak” ve “Kongrenin işleyişini engellemek” başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

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