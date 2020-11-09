Rüşvet parasını seçime harcadı

AKP’li Zeki Bozkurt, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Yozgat’ın Şefaatli İlçesi’ne belediye başkanı seçildi. 2019’da üçüncü kez aday oldu. Ancak seçimi Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin adayı kazandı. Seçim sonrası ise İçişleri Bakanlığı, Şefaatli’nin AKP’li eski başkanı hakkında ‘rüşvet’ iddiasıyla rapor hazırladı.

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İçişleri Bakanlığı denetçilerince hazırlanan raporda, Bozkurt’un bir firmadan rüşvet aldığı, aldığı rüşvet parasını seçim dönemlerinde kullandığı iddiasına yer verildi. Raporda şöyle denildi: “Güneş enerjisi sistemi kurulmak üzere anlaşma yapılan firmadan şahsına 1 milyon TL rüşvet aldığına yönelik iddia için yeterli delil ve emareye ulaşıldı. Rüşvetleri, mali işlerini takip eden, ilçede esnaflık yapan karı-kocanın hesabına aktardı. Seçim dönemlerinde de bu parayı kullandı. Bu karı-koca da kendilerine borçlu kalan Bozkurt’un tarlalarına el koydu.”

AKP’li Bozkurt’un, şartları uygun olmadığı halde askeriyeden ayrılan çok sayıda kişiye 30’ar bin liralık para karşılığı kadro verdiği, bu şekilde 85 uzman erbaşın belediyede memur kadrosuna geçirildiği belirtildi. Suçlanan Başkan AKP’li Bozkurt SÖZCÜ’ye, “Rapordan bilgim var. Savunmamızı hazırlıyoruz. İddialara gerekli cevapları vereceğim. Hepsi iftiradır” demekle yetindi.