Rusya: ABD, Rusya’ya karşı nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Şoygu, Çinli mevkidaşı Wei Fenghe ile gerçekleştirdiği görüşmede, “ABD’ye ait stratejik bombardıman uçakları, Rusya’ya karşı doğu ve batı istikametlerinden aynı anda nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı. Söz konusu tatbikatı 10 uçakla, Global Thunder adlı tatbikat esnasında gerçekleştirdiler” dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinde balistik saldırılara karşı iki ülkenin ortak hareket etmesi, Rusya sınırlarına yakın noktalarda ABD savaş uçaklarının uçuşlarını arttırması, Rusya ve Çin arasındaki ortak askeri tatbikatlar, hava ve denizlerde ortak ve stratejik ortak devriyeler, 2021 ve 2025 arası iş birliği yol haritasının belirlenmesi konuları ele alındı. Bakanlar konu başlıkları kapsamında bir anlaşmaya da imza attı. Görüşmede Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

“ABD UÇAKLARI NÜKLEER SİLAH KULLANMA TATBİKATI YAPTI”

ABD uçaklarının Rusya sınırlarına yakın bir noktada uçuş başlığında açıklamalarda bulunan Şoygu, “ABD uçakları geçtiğimiz ay sınırlarımızın yakınında 30 uçuş gerçekleştirdi. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2 buçuk kat daha fazla” diyerek bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.

ABD stratejik bombardıman uçakların Rusya’ya yönelik nükleer silah kullanma tatbikatı yaptığını öne süren Şoygu, “ABD’ye ait stratejik bombardıman uçakları, Rusya’ya karşı doğu ve batı istikametlerinden aynı anda nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı. Söz konusu tatbikatı 10 uçakla, Global Thunder adlı tatbikat esnasında gerçekleştirdiler” dedi.

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