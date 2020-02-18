Rusya: ABD, Suriye’deki petrol sahalarını yağmalıyor

İtalya’nın başkenti Roma’da İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 2+2 formatında Bakanlar Toplantısı gerçekleşti.

Gerçekleşen görüşmelerde Libya’daki sürecin ele alınacağı 5-5 formatındaki Cenevre görüşmeleri masaya yatırıldı.

2 ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel istikrarların ele alındığı görüşmelerin ardından Sergey Şoygu ve Sergey Lavrov, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Şoygu ve Lavrov, gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını cevapladı.

Sergey Şoygu, Suriye’de ABD’nin varlığı ile ilgili çok sert bir açıklama yaparak ABD’yi yağmacılıkla suçladı.

ABD’nin Suriye’deki petrol sahalarını kontrol altında tuttuğunu söyleyen Şoygu, “Suriye’de petrolün çıkarıldığı sahalar ABD tarafından kontrol altında tutuluyor. Suriye’ye ve Suriye halkına ait olan zenginlikler yağmalanıyor” dedi. İHA

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