Rusya: ABD yaptırımları ithal ikamesine ve dış borcun azalmasına yardımcı oldu

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun (SPIEF) açılış oturumunda konuşan Belousov, moderatörün, “ABD yaptırımları Rus ekonomisini nasıl etkiledi ve Rusya’nın Doğu’ya yönelmesini teşvik etti mi?” sorusuna, “Biz her zaman, en azından son 10 yıldır, çok vektörlü dış politika uyguluyoruz. Doğu’ya yönelmek gibi bir sorunumuz yok, çünkü zaten hep Doğu’ya bakıyorduk. Rusya Federasyonu arması iki başlı kartal, bugün, dün ve hatta önceki gün ortaya çıkan bir sembol değil” ifadesini kullandı.

“Elbette Amerikan yaptırımları belli bir zarar verdi ama iki eğilim doğurdu” diyen Başbakan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk eğilim, Rus ekonomisinin tüm en önemli alanlarında ihtiyat payı oluşturduk. Bu hem sanayi hem de tarım için geçerli. Tarımda neredeyse tamamen kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyoruz. İkinci eğilim, dış borcumuzu büyük ölçüde azaltmış olmamız, bu aynı zamanda şirket borcu için de geçerli. Şu anda ülkenin dış borca bağımlılığı, 2014’tekinden yaklaşık iki kat daha düşük.”

Belousov, “Bu yakınlarda, altın ve döviz rezervlerimizin ülkenin toplam dış borcunu aştığı bir durum oluştu. Bu nedenle bize büyük bir ilgi var. Bugün Petersburg Forumu’nda, Katar’dan sonra en büyük heyetin ABD olması rastlandı değil. Bu bir gösterge” diye kaydetti.