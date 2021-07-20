Rusya: ABD’nin Avrupa’ya hipersonik silah konuşlandırması son derece istikrarsızlaştırıcı olur

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby’nin Moskova’nın nükleer başlık taşıma kabiliyetinde olan hipersonik füzeler geliştirdiğinden endişe duyduğu yönündeki açıklamasını, Twitter’dan paylaştığı bir mesajla yorumladı.
Yapılan açıklamada, “Pentagon Sözcüsüne, Amerikan hipersonik füzelerin Avrupa’da konuşlandırılmasının son derece istikrarsızlaştırıcı olacağını hatırlatmak isteriz. Söz konusu sistemlerin kısa uçuş süresi, Rusya’nın karar vermesine neredeyse zaman bırakmayacak ve kasıtsız çatışma olasılığını artıracak” ifadelerine yer verildi.
❗️We would like to remind @PentagonPresSec that potential deployment of any 🇺🇸 hypersonic 🚀in Europe would be extremly destabilizing. Their short flight time would leave 🇷🇺 little to no decision time and raise likelihood of inadvertent conflict. pic.twitter.com/vY91y1jLik
— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) July 20, 2021
Daha önce Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya’nın hipersonik Tsirkon füzelerini test etmesinden duyduğu endişeyi dile getirmiş ve Moskova’nın nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip hipersonik füzeler geliştirdiğini ifade etmişti.