Rusya: ABD’nin Estonya’daki tatbikatı son derece kışkırtıcı ve tehlikeli

Yazan:
Alaturka Online
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Estonya topraklarında yürüttüğü askeri tatbikata ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu defalarca ABD ve müttefiklerinin eğitim faaliyetlerini sınırlandırmasını ve tatbikat bölgelerini Rusya-NATO temas hattından çekmesini önerdi” ifadelerine yer verildi.

Batılı ortakların kötüleşen siyasi durum zemininde benzer adımlar atıklarına vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu kılıç sallama gösterisi neden? NATO üyeleri bize hangi sinyali göndermek istiyor? Avrupa’da gerilimi gerçekte kim körüklüyor? Retorik soru: Ordumuzun ABD sınırları yakınında bu tür atışlar yapması durumunda Amerikalılar nasıl tepki verirdi?”

ABD’nin Estonya’da yürüttüğü askeri tatbikat 1-10 Eylül tarihleri arasında Rusya sınırlarının hemen yakınında gerçekleşecek.

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