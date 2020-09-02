Rusya: ABD’nin Estonya’daki tatbikatı son derece kışkırtıcı ve tehlikeli

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Estonya topraklarında yürüttüğü askeri tatbikata ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu defalarca ABD ve müttefiklerinin eğitim faaliyetlerini sınırlandırmasını ve tatbikat bölgelerini Rusya-NATO temas hattından çekmesini önerdi” ifadelerine yer verildi.
Batılı ortakların kötüleşen siyasi durum zemininde benzer adımlar atıklarına vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bu kılıç sallama gösterisi neden? NATO üyeleri bize hangi sinyali göndermek istiyor? Avrupa’da gerilimi gerçekte kim körüklüyor? Retorik soru: Ordumuzun ABD sınırları yakınında bu tür atışlar yapması durumunda Amerikalılar nasıl tepki verirdi?”
ABD’nin Estonya’da yürüttüğü askeri tatbikat 1-10 Eylül tarihleri arasında Rusya sınırlarının hemen yakınında gerçekleşecek.