Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik yeni yaptırımlar uygulama planına Telegram kanalından yanıt verdi.

Zaharova, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının özel şirketler ve bağımsız devletlerin katılımıyla yürütülen ekonomik bir proje olduğunu belirterek, ABD’nin yaptırımları “kendi haksız rekabetinden doğan sorunları çözme aracı” olarak kullanmak istediğini kaydetti.

Zaharova, Moskova’nın ABD tarafından uygulanması planlanan yeni yaptırımları karşılıksız bırakmayacağına vurgu yaparak, “ABD’nin yasal olmayan eylemlerini her zaman meşru yanıtımız izledi. Washington’daki bazılarının atlı karıncadaki engelli koşuyu bu kadar sevmesi çok garip” ifadelerini kullandı.