Rusya: ABD’nin START-3 ile ilgili tutumunun değişme olasılığını dışlamıyoruz

Rossiyskaya Gazeta’ya konuşan Fomin, ABD yönetiminin, ülkenin içindeki siyasi durum nedeniyle START-3’ün uzatılmasına ilişkin tutumunu yeniden gözden geçirebileceğini söyledi.

Fomin, “START-3 etrafındaki durum, anlaşmanın yürürlüğünün sona ermesine (5 Şubat 2021) giderek daha az zaman kaldığından pek iyiye gitmiyor. ABD’deki mevcut siyasi durum nedeniyle Amerikalıların bu konudaki tutumlarının değişebileceğini dışlamıyoruz” diye konuştu.

Fomin, Rusya’nın ABD’ye anlaşmayı uzatmayı ve aynı zamanda stratejik istikrarı etkileyen tüm faktörleri dikkate alacak yeni bir anlaşmanın hazırlanması için ortak çalışmaya başlama önerisinde bulunduğunu da hatırlattı.

Rusya ve ABD arasında imzalanan ve 5 Şubat 2011’de yürürlüğe giren START-3 anlaşması, her iki tarafın da nükleer cephaneliğini 7 yıl içinde ve gelecekte toplam silah miktarının 700 balistik füze, 1550 başlık ve 800 fırlatma rampası geçmeyecek şekilde azaltacağını öngörüyor.

Günümüzde Rusya ve ABD arasında silahların sınırlandırılması konusunda geçerliliğini koruyan tek anlaşma olan START-3’ün geçerlilik süresi 5 Şubat 2021’de dolacak. Anlaşmanın uzatılmaması durumunda, dünyada dev güçlerin silahlarını sınırlandıran herhangi bir anlaşma kalmayacak.