Rusya aşıyı buldu mu? Rusya corona virüs aşısı için tarih verdi!

Dünyanın beklediği corona virüs aşısı haberi Rusya’dan geldi. Corona virüste ikinci dalga endişeleri sürerken Rusya corona virüs aşısı bulduğunu duyurdu. Rusya böylece corona virüsü aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Rusya yaptığı açıklama ile corona virüs aşısını ilk deneyenlerden birinin de Putin’in kızı olduğunu açıkladı. İşte detaylar…

RUSYA CORONA VİRÜS AŞISI BULDU MU?

Dünya üzerinde Covid-19 aşısı için ilk kez onay çıkarken, eğer başarılı olunması durumunda, 2019 yılının son haftalarında ortaya çıkan salgına karşı en net savunma mekanizması geliştirilmiş olacak.

Uluslararası ajansların “son dakika” uyarısıyla servis ettiği haberle ilgili bir açıklama da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

AŞININ ADI BELLİ OLDU

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun Başkanı, Kirill Dmitriev de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkede geliştirilen COvid-19 aşısı ile ilgili konuşan Dmitriev, “Aşının adı Sputnik olacak” dedi.

Sputnik, Sovyetler Birliği’nin gönderdiği ilk uydunun adıydı. Bu uydu, Soğuk Savaş döneminde uzay yarışlarını da başlatan baş aktörlerden birisiydi.

PUTİN’İN KIZI AŞI OLDU

Putin, “En yakın zamanda aşının seri üretimine başlanacağını umuyorum. Benim kızım da Covid-19 aşısı oldu” ifadesini kullandı.

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz” dedi. ,

Rusya’nın resmi medya aracı Sputnik’te yer alan haberde Putin, aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye çıktığını, ertesi gün ateşinin 37 derecenin biraz üstünde olduğunu ifade etti. Putin, “İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve antikor yüksek düzeyde” dedi.

AŞIDA İLK PARTİ İKİ HAFTA SONRA

Rusya’nın “Sputnik-V” korona virüs aşısını duyurmasından sonra yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko aşı ile ilgili son açıklamada fabrikada başlanan ilk parti üretiminin 2 hafta içerisinde tamamlanacağını ve aşının ilk olarak doktorlara uygulanacağını ardından Rus vatandaşlara aşı desteği sunulacağını ve ülkedeki aşı uygulama sürecinin ardından diğer ülkelere aşı desteği sağlanacağını söyledi.