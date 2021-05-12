Rusya Başbakanı Mişustin, fiyat artışları nedeniyle üreticileri ve perakende şirketlerini suçladı

MOSKOVA (AA) – Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki fiyat artışları nedeniyle bireysel üreticiler ve perakende şirketlerini suçlayarak, “Artışın bir nedeni de bireysel üreticilerin ve perakende şirketlerinin açgözlülüğüdür. Talepteki hızlı artışlardan fayda sağlayanların iştahını kesecek araçlara sahip olduğumuzu hatırlatmak istiyorum.” dedi.

Mişustin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da hükümetin 2020 yılı icraatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşlara destek olduğunu anlatan Mişustin, “Sadece bir rakam vereceğim; Vatandaşlara ek destek için 2,5 trilyon ruble tahsis edildi. Bu ülkenin tüm federal bütçesinin yüzde 10'undan fazla.” diye konuştu.

Ülkede hızla artan fiyatlar ve hükümetin aldığı önlemlere dair de değerlendirmelerde bulunan Mişustin, “Artışın bir nedeni de bireysel üreticilerin ve perakende şirketlerinin açgözlülüğüdür. Talepteki hızlı artışlardan fayda sağlayanların iştahını kesecek araçlara sahip olduğumuzu hatırlatmak istiyorum.” dedi.

Çeşitli ürünlerde fiyat kontrolü politikasının uygulandığını hatırlatan Mişustin, “Böylelikle iç piyasadaki fiyatların küresel fiyatlara bağımlılığını azalttık.” ifadesini kullandı.

Rus hükümeti, Aralık 2020’de, temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışı nedeniyle üreticiler ve perakende şirketleriyle şeker ve ayçiçek yağının fiyatlarını sabitlemek için anlaşma yapmıştı.

Rusya, 1 Mart itibarıyla buğday, mısır ve arpa ihracat vergilerini de 2 kat artırmıştı.