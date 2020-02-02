Rusya, Corona nedeniyle Çin ile demiryolu seferlerini askıya aldı

Rusya Demiryolları (RZD) tarafından yapılan açıklamada, yeni Corona virüsünün Rusya’ya girmesini önleme amacıyla 3 Şubat 2020 tarihi Moskova saatiyle 00.00’dan itibaren Çin ile tüm demiryolu seferlerinin yeni talimata kadar askıya alındığı ifade edildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Moskova’dan yola çıkan doğrudan Moskova-Pekin treninin Çin’e girmeyeceği, son durağın Zabaykalsk kenti olduğu kaydedildi. Böylelikle Rusya ve Çin arasında demiryolu ulaşımı tamamen durdu.

31 Ocak’ta, Moskova ve Pekin arasındaki doğrudan tren seferleri hariç Rusya ve Çin arasındaki demiryolu taşımacılığına kısıtlama getirilmişti. Geçen Cuma günü, Rusya’nın Zabaykalsk ve Tümen bölgelerinde ilk iki vakanın tespit edildiği, her iki hastanın Çin vatandaşı olduğu bildirilmişti. Rusya, Moğolistan ile sınırdaki bazı sınır kapılarını Çin vatandaşlarına kapatmıştı.

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