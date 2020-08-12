Rusya corona virüs aşısını buldu mu? Rusya’nın corona virüs aşısının adı belli oldu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, corona virüsüne karşı geliştirilen aşının üretimine yakında başlanacağını duyurdu. Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının üretimine onay çıktığı açıklanırken Putin, “Kızım da Covid-19 aşısı oldu” dedi. Öte yandan Rusya’nın geliştirdiği aşıya verilecek isim de belli oldu.

CORONA VİRÜS AŞISI İÇİN İLK ONAY RUSYA’DAN

Dünya üzerinde Covid-19 aşısı için ilk kez onay çıkarken, eğer başarılı olunması durumunda, 2019 yılının son haftalarında ortaya çıkan salgına karşı en net savunma mekanizması geliştirilmiş olacak.

Uluslararası ajansların “son dakika” uyarısıyla servis ettiği haberle ilgili bir açıklama da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

AŞININ ADI BELLİ OLDU

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun Başkanı, Kirill Dmitriev de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkede geliştirilen COvid-19 aşısı ile ilgili konuşan Dmitriev, “Aşının adı Sputnik olacak” dedi.

Sputnik, Sovyetler Birliği’nin gönderdiği ilk uydunun adıydı. Bu uydu, Soğuk Savaş döneminde uzay yarışlarını da başlatan baş aktörlerden birisiydi.

DSÖ’DEN “YAKIN TEMAS” AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Rus yetkililerin açıklamaları ile ilgili açıklama yaptı. DSÖ Sözcüsü, “Rus sağlık yetkilileriyle Covid-19 aşısının tescil alma süreciyle ilgili yakın temastayız” açıklamasını yaptı.

Cenevre’de açıklamalarda bulunan Jasareviç, “Rus sağlık yetkilileriyle yakın temastayız ve DSÖ’nün aşının değerlendirilmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Tekrar söylemek gerekir ki aşının bir dizi incelemeden ve testten geçerek güvenliğinin kanıtlanması ve etkisinin ortaya konması gerekir” dedi.

PUTİN’İN KIZI AŞI OLDU

Putin, “En yakın zamanda aşının seri üretimine başlanacağını umuyorum. Benim kızım da Covid-19 aşısı oldu” ifadesini kullandı.

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz” dedi. ,

Rusya’nın resmi medya aracı Sputnik’te yer alan haberde Putin, aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye çıktığını, ertesi gün ateşinin 37 derecenin biraz üstünde olduğunu ifade etti. Putin, “İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve antikor yüksek düzeyde” dedi.

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