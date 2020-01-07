Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul’da!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesinin ardından Türkiye’ye geldi.

Putin’i taşıyan uçak, saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi. Vladimir Putin’in olduğu konvoy güvenlik önlemleri altında havalimanından çıktı.

Vladimir Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Türk Akım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.

SURİYE’DE ESAD İLE GÖRÜŞTÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret ettiğini açıkladı. Peskov, Putin’in Suriye’de bazı tesisleri ziyaret ettiğini ifade ederek, Rus liderin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de bir araya geldiğini bildirdi. (DHA)

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