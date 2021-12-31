Rusya Devlet Başkanı Putin’den yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl kapsamında yayınladığı mesajında, Covid-19 salgınıyla tüm kıtaların mücadele ettiğini belirterek, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine desteğini ifade etti.

Kremlin’den yayınlanan yeni yıl mesajında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, şu ifadelere yer verdi:

* Muazzam zorluklarla karşılaştık, ancak bu zorlu koşullarda yaşamayı ve karmaşık sorunları çözmeyi öğrendik. Dayanışmamız bunu mümkün kıldı.

* Her kıtayı etkisi altına alan ve hiçbir gerileme belirtisi göstermeyen tehlikeli salgınla birlikte mücadeleye devam ettik.

* Bu zor hastalık on binlerce can aldı. Sevdiklerini kaybeden herkes, lütfen samimi destek ifadelerimi kabul edin.