Rusya, Doğu Kudüs'teki durumdan endişe duyuyor

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Kudüs'teki durumun ağırlaşmasından ciddi endişe duyduklarını bildirdi.

Lavrov, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanlığında görüştükten sonra ortak basın toplantısında konuştu.

Filistin-İsrail meselesi ile ilgili durumu Maliki ile derinlemesine müzakere ettiklerini belirten Lavrov, "Doğu Kudüs'te, Gazze Şeridi civarında durumun ağırlaşmasından ciddi endişe duyuyoruz. Elbette gerilimi azaltmanın hem Filistinliler hem de İsraillilerin çıkarına olacağına eminiz." ifadesini kullandı.

Nihai statünün temel sorunlarının çözümü için Filistinliler ile İsrailliler arasında doğrudan diyaloğun kurulmasına çok yönlü yardım sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, "Bunu hem uluslararası Orta Doğu Dörtlüsü'nün bir üyesi olarak hem de taraflarla olan bağlarımızı kullanarak yapacağız." dedi.

Orta Doğu Dörtlüsü'nün devreye girmesi için çalıştıklarını kaydeden Lavrov, "Bu platformu harekete geçirmek için Orta Doğu Dörtlüsü'nün diğer katılımcıları ile dışişleri bakanları seviyesinde toplantı organize edilmesi için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin'in sorunların çözümü için siyasi süreçten yana olduğunu dile getirdi. Maliki, "Siyasi sürecin gerçekten harekete geçirilmesini istiyoruz. Bunun ancak uluslararası Orta Doğu Dörtlüsü’nün yardımıyla yapılacağını görüyoruz." şeklinde konuştu.

– Doğu Kudüs'teki durum

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956'dan beri yaşayan Filistinliler, bugün İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

İsrail’in, Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki bazı evleri yıkma planı ile kentin Yahudileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Filistinlilere yönelik sistematik tehcir politikası uygulandığı gözleniyor.

Doğu Kudüs’teki İsrail Merkez Mahkemesi, bu yılın başından itibaren Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki 7 Filistinli ailenin İsrailli yerleşimciler lehine evlerinden tahliye edilmesi yönündeki kararı onaylamıştı.

Mahkeme, 2 Mayıs'ta tarafların anlaşmaya varmaması sebebiyle kararı 4 gün ertelemişti.

3 Mayıs’ta Cerrah Mahallesi'nde onlarca Filistinli, mahalledeki yerli halkın kovulmasına tepki olarak gösteri yapmış, İsrail güçleri kalabalık göstericilere ses bombası ile sert müdahale etmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.