Rusya Güvenlik Konseyi: Batı’nın Rusya’da ekonomik kriz çıkarma girişimlerine karşı koymalıyız

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Abelin, Rusya’nın ekonomik güvenliğinin sağlanması konusunda açıklama yaptı.

Ülkenin ekonomik egemenliğinin pekiştirilmesi ve tehditlerin bertaraf edilmesi yoluyla Rusya’nın ekonomik güvenliğinin sağlanmasının en önemli ulusal stratejik öncelik olduğunu kaydeden Abelin, Batı’nın Rusya’da tam teşekküllü ekonomik kriz çıkarma girişimlerine karşı önlem almaları gerektiğini vurguladı.

Abelin, “Batı’nın ulusal güvenlik tehdidi oluşturan, tam teşekküllü ekonomik kriz çıkarma girişimlerini engellemeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine özel önem vermeliyiz. Uygulanan önlemlerin olası sonuçlarının kapsamlı bir analizine dayanarak ithal ikame programları da dahil misilleme adımları geliştirme konusunda dengeli bir çizgi izlenmelidir” dedi.

En öncelikli görevlerinden biri ulusal ekonomideki iç dengesizlikleri ortadan kaldırmak olduğunu belirten Abelin, “Son yıllarda ülke ekonomisi, dünya ekonomisindeki istikrarsızlığa ve ekonomik kısıtlamalara rağmen potansiyelini koruma ve güçlendirme yeteneğini ortaya koydu” diye konuştu.

Rus ekonomisinin küresel hammadde piyasalarındaki duruma ve yüksek teknoloji ürünlerinin ithalatına kritik düzeyde bağımlı olduğuna dikkat çeken Abelin, “Rusya Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin yeni versiyonu, kaynakların, hammaddelerin, üretimin, bilimsel, teknik ve teknolojik potansiyelin, finansal sistemin gelişiminde kriz belirtilerinin oluşmasını ve halkın yaşam kalitesinin düşmesini önlemek için uzun vadeli ekonomik güvenliğin sağlanmasına yönelik sistematik bir yaklaşım oluşturuyor” ifadelerini kullandı.