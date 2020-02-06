‘Rusya Hala ABD Seçimlerine Yönelik İstihbarat Harbi İçinde’ 

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Chris Wray, Rusya’nın Amerika’da yapılacak 2020 başkanlık seçimlerine yönelik yine bir ‘‘istihbarat harbi’’ içinde olduğunu söyledi. Diğer taraftan Wray, Ruslar’ın Amerika’nın 2020’de seçim altyapısını hedef alacak bir eylemini henüz gözlemlemediklerini kaydetti.

Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu önünde açıklamalarda bulunan FBI Başkanı Wray, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerinde olduğu gibi 2020 seçimlerine yönelik de sosyal medya üzerinden üstü kapalı bir kampanya yürütmeye devam ettiğini belirtti.

Wray, sözkonusu sosyal medya kampanyasıyla, sahte hesaplar aracılığıyla Amerikan kamuoyunu yanlış bilgilendirerek yönlendirmenin amaçlandığını söyledi.

FBI Başkanı, Amerika’yı hedef alan Ruslar’a atfen, “Amerikan halkının her iki siyasi kolunun da hassas olduğu bir konuyu belirleyip her iki tarafın da birbirlerine karşı durmasını sağlıyorlar. Sonra da bizim seçimlerimize ve demokratik kurumlarımıza olan güvenimizi sarsmaya çalışıyorlar. Bu, devam eden, tehlikeli ve asimetrik bir istihbarat harbi” dedi.

Öte yandan, seçim altyapısını hedef almaya yönelik bir girişime henüz rastlamadıklarını belirten Wray, süregelen sosyal medya kampanyasıyla mücadele etmenin olası bir altyapı siber saldırısına karşı müdahalede bulunmaktan daha zor olduğunu savundu. Wray bununla ilgili olarak, sosyal medya üzerinden yapılacak yanlış bilgilendirme ve yönlendirme çabaları karşısında, ifade özgürlüğüne ‘çok güçlü şekilde inandıklarından’ çok fazla müdahale edemeyeceklerini savundu ve “FBI hakikat polisi olma işine girişip internetteki yanlış bilgilendirmeleri takip etmenin peşinde olmayacaktır” dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI 2016 yılından bu yana seçimlere yönelik siber tehditler karşısında alarmda. 2016’da Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’ın kampanyasının e-posta mesajları Ruslar tarafından yürütüldüğü düşünülen bir siber saldırı sonucu sızdırılmıştı.