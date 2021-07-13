Rusya ile ABD iklim değişikliği ile mücadelede işbirliği üzerinde anlaştı

Moskova’ya dört günlük bir ziyaret gerçekleştiren ABD’nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki görüşmenin ardından, iki ülkenin iklimle mücadelede işbirliği yapacağı açıklandı.

Kerry, ocakta göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden Rusya’yı şimdiye kadar ziyaret eden en yüksek unvana sahip kişi.

Görüşmenin ardından Lavrov da Kerry de dünyanın en çok sera gazı salınımı yapan iki ülkesi olan Rusya ve ABD’nin çevre konularında birlikte çalışabileceği konusunda iyimser bir tutum sergiledi.

Lavrov, Kerry’nin ziyaretinin Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin geleceği için iyi bir işaret olduğunu söyledi.

Lavrov, “Ziyaretinizin çok vaktinde yapılmış bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu ziyaretin ikili ilişkilerimizin gelişmesi, gerginliğin azaltılması ve ortak payda bulabileceğimiz alanlarda kapsamlı ve profesyonel bir çalışma gerçekleştirmemiz için önemli ve olumlu bir sinyal olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kerry: İyi bir başlangıç

Kerry, Lavrov’a Washington’ın kasımda Glasgow’da yapılacak BM İklim Değişikliği Konferansı öncesinde Moskova ile çalışmak istediğini söyledi.

Kerry, “Rusya’nın adım atmak, ek adımlar atmak istemesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Zira ülkeniz de kesinlikle iklim değişikliğinden etkileniyor. Bu konuda işbirliği yapmamız için bir alan olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İki ülke arasında fikir ayrılıkları olmasına rağmen, iklim değişikliğinin ayrı olarak görüşülmesi gerektiğini belirten Kerry, geçmişte Lavrov’la nükleer silahlar gibi ‘en kötü’ konuları da masaya yatırdığını ifade etti.

Kerry iklim alanındaki işbirliği yoluyla başka alanlarda birlikte çalışmak için daha fazla imkan yaratılması olasılığı olduğunu da kaydetti.

Görüşme sonrasında Kerry, Twitter’dan yaptığı açıklamada da bu toplantının ‘iyi bir başlangıç’ olduğunu aktardı.

It is critical we enhance global climate ambition on the road to Glasgow and beyond. A good start discussing opportunities with Russian Foreign Minister Lavrov of @mfa_russia to tackle the climate crisis. pic.twitter.com/l2we80lmBL — Special Presidential Envoy John Kerry (@ClimateEnvoy) July 12, 2021

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay halkın sorularını yanıtladığı Direkt Hat programında iklim değişikliğinin Rusya’yı dünyanın birçok ülkesinden daha fazla etkilediğini belirterek, bunun sonuçları için hazırlıklı olunması çağrısı yapmıştı.

Putin haziran ayında Biden’la Cenevre’de gerçekleştirdikleri zirvede de iklim değişikliğinde uluslararası işbirliğini güçlendirmekle ilgilendiklerini söylemişti. Liderler, iklim değişikliğini iki ülkenin işbirliği yapabileceği alanlardan biri olarak nitelendirmişti.