Rusya ile Çin, Beyaz Saray’ın 2021 bütçe taslağında ABD için ‘ana tehdit’ olarak tanımlandı

Beyaz Saray’ın yayınladığı belgede Rusya ve Çin, ABD için tehdit oluşturacak başlıca iki unsur olarak görüldü.

Belgede, “2020’ye girerken Amerika’nın karşı karşıya geldiği tehditler hızlı bir şekilde yer yer değiştiriyor ve gelişiyor. Amerikan halkı hala İslamcı teröristlerin ve uluslararası suçluların oluşturduğu tehlikelerle karşı karşıya kalırken Amerika aynı zamanda, Çin ve Rusya dahil olmak üzere yeniden dirilen rakip ulus devletler sorunlarıyla da karşılaşıyor. Bütçe, bu yeni asrın gerçeklerine uygun olabilecek yeni Amerikan stratejisine olan ihtiyacı yansıtıyor” ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray’dan 2021’de Rusya’ya ‘karşı koymak’ için 700 milyon dolarlık finansman önerisi

Beyaz Saray’ın yayınladığı bütçe taslak metninde ayrıca Rusya’ya ‘karşı koymak’ için 700 milyon dolar ve buna ek olarak ‘Rus propagandası ve bilgi çarpıtması’ ile mücadele için 24 milyon dolar tahsis edilmesi önerildi.

“Rus etkisine karşı koymak, ABD’nin müttefiklerini desteklemek. Bütçe bunun için 0.7 milyar doların tahsis edilmesini öngörüyor. (Bu paralar) Avrupa, Avrasya ve Orta Asya’ya genel güvenliğin güçlendirilmesi, ABD’nin müttefiklerinin toprak bütünlüğünün korunması için yönlendirilecek” denilen belgede, şöyle devam edildi:

“Bütçede ayrıca Rus propagandasına ve bilgi çarpıtmasına karşı konulması amacıyla kurulan Global Engagement Center’in hedeflerine yönelik 24 milyon dolarlık ödenek öngörüldü.”

Bütçe ile ilgili öneriler ABD yönetiminin pozisyonunu yansıtsa da yasallaşmasına pek ihtimal verilmiyor. ABD Kongresi bütçe kararlarını kendi bünyesinde veriyor. Önceki dönemlerde Kongre, Trump’ın bütçe ile ilgili önerilerini kabul etmemişti.